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Согласно сообщению издания «Московский комсомолец», ситуация внутри Польши очень накалилась. Дело в том, что Североатлантический альянс подталкивает польское правительство, вступить в открытый конфликт с Россией, а среди местного населения все чаще возникают конфликты с беженцами из Украины.

Польское издание KRKnews рассказывает, что на главной площади Кракова украинцы регулярно проводят демонстрации с призывами «отдать Украине оружие», если граждане Польши не хотят воевать за них. Так польский активист Марчин Миколаек отметил, что в самом начале специальной военной операции около 80-90% поляков поддерживали украинцев и готовы были всячески им помогать.

Однако теперь многие недовольны поведением украинских беженцев, поэтому сегодня количество поляков, которые стоят на стороне украинских беженцев значительно уменьшилось. Другой активист отметил, что многим полякам не нравится, что в Польше все чаще слышны бандеровские лозунги и развешиваются украинские флаги на польских домах, где проживают беженцы из Украины.

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