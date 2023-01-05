Как сообщает РИА Новости, во время ежедневного пресс-брифинга официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда по поводу Минских соглашений, когда один из журналистов задал ему данный вопрос.

Один из журналистов попросил представителя генсека ООН высказать свое мнение по поводу того, зачем вообще необходимо было подписывать Минские соглашения, если все европейские лидеры прекрасно понимали, что это не решит проблему, а только отсрочит будущий конфликт.

Стефан Дюжаррик сообщил, что данный вопрос напрашивается сам собой, однако он позволит журналистам, бывшим политикам, которые занимали руководящие должности, а также историкам ответить на данный вопрос. По его словам, генеральный секретарь ООН в данный момент фокусируется только на текущей обстановке в мире, чтобы выработать необходимые действия для мирного разрешения конфликта.