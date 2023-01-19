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Власти Нидерландов решили отправить на Украину ракетные комплексы Patriot. Герт Вилдерс, депутат парламента страны, раскритиковал это решение и заявил, что оно ставит безопасность всей страны под угрозу.

Он написал в Твиттере, что безопасность Нидерландов находится под угрозой. Он считает такое решение властей безответственным.

На вооружении страны стоят три батареи ЗРК Патриот.

Ранее появилась информация, что Нидерланды готовы присоединиться к Америке и Германии в вопросе оказания военной помощи Киеву и отправке собственных средств ПВО.

Днем ранее около ста военных ВС Украины начали проходить обучение в Соединенных Штатах на ракетном комплексе Патриот. В Пентагоне сообщили, что весь курс обучения по обращению с ЗРК занимает несколько месяцев.

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