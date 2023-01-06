Как сообщает ТАСС, во всех регионах Украины уже более часа звучит сигнал воздушно тревоги. При этом, как сообщает Киевская городская военная администрация, в небо над Киевской областью была поднята авиация вооруженных сил Украины по тревоге.

Пресс-служба военной администрации Киева опубликовала заявление, что в небе над Киевской областью начала работать украинская авиация. При этом сигнал воздушной тревоги звучит во всех регионах страны. Отмечается, что сигнал воздушной тревоги был объявлен на территории всех регионов Украины всего за три минуты, хотя обычно данный процесс занимает более длительный период времени.

Напомним, что вчера президент Российской Федерации распорядился ввести в период с 12:00 дня 6 января по 24:00 7 января режим перемирия в зоне проведения специальной военной операции, который подразумевает прекращение огня в указанный период по всей линии фронта. При этом представители украинской власти сразу же заявили, что ВСУ не будут придерживаться режима прекращения огня на Рождество.