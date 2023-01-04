В одной из московских гостиниц было найдено тело женщины в нижнем белье. Однако отмечается, что тело умершей было в состоянии мумификации. Об этом сообщает «Пятый канал».

Согласно имеющимся данным, тело умершей женщины было найдено в одном из номеров гостиницы Vertical Boutique, которая находится в центре Москвы. Погибшая 34-летняя женщина оказалась жительницей Тюмени. Сообщается, что в отделение полиции поступил звонок с сообщении, что в одном из номеров отеля на кровати лежит мертвая женщина, одетая только лишь в нижнее белье. На место вызова прибыли сотрудники полиции и обнаружили тело женщины, которое уже пребывало в состоянии естественной мумификации.

По предварительным данным следов борьбы или насилия и телесных повреждения сотрудниками полиции обнаружено не было. Тело было направлено в морг для установления причин смерти женщины. На данный момент сотрудники следственных органов устанавливают обстоятельства смерти женщины. Сколько времени труп умершей пролежал в гостиничном номере на данный момент не известно.