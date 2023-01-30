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Санкции, которые были введены против России, плохо сказались на экономике Монголии. Об этом заявил Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, занимающий пост премьер-министра страны, сообщает РИА Новости.

Чиновник отметил, что ограничения можно сопоставить с «двойными санкциями», введенными против Монголии. Он указал, что страна осталась без навигационных сборов, которые уплачивали европейские авиаперевозчики, летавшие ранее в Азию через российское и монгольское воздушное пространство. После того, как были введены ограничения, самолеты из Европы вынуждены летать другими маршрутами. Теперь это либо Турция, либо Центральная Азия.

Приходится Монголии и решать проблемы, которые коснулись оплаты поставляемых из России топливных ресурсов. Эрдэнэ заявил, что украинский кризис – это не только конфликт двух стран. Он затронул всю мировую экономику и хуже всего приходится малым странам, которые не имеют выхода к морю.

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