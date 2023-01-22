Согласно опубликованному журналистскому расследованию, закупки продуктов для военнослужащих ВСУ на Украине осуществляются по завышенным ценам. Авторы публикации сообщают, что согласно контракту продовольственных закупок для украинской армии за декабрь 2022 года, чиновники закупили яйца по 17 гривен за штуку, картофель по 22 гривны за кг, куриные бедра по 120 гривен за кг. В то же время в розничных торговых сетях столицы Украины стоимость яиц составляет 7 гривен за штуку, картофель 8-9 гривен за кг, куриные бедра – 80 гривен за кг.

Министерство обороны Украины дало свой комментарий по поводу приведенных журналистами данных. В Ведомстве сообщили, что сведения, которые распространяются в СМИ, являются умышленной манипуляцией.

Также в МО Украины сообщили, что ими готовятся материалы для СБУ с целью проведения расследования, касаемо распространения ложных сведений. Это наносит вред интересам обороны страны в столь сложный период. Однако в ведомстве также сообщили, что будет проведена внутренняя проверка. В случае обнаружения коррупционных схем, виновные будут наказаны в соответствии с действующим законодательством Украины.