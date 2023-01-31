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Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ, рассказал, что за прошедшие сутки артиллерия российских ВС, ракетные войска и авиация поразили 84 артиллерийских подразделения неприятеля. Были уничтожены живая сила и боевая техника ВСУ в 126 районах.

Рассказали в ведомстве и о том, что российские комплексы противовоздушной обороны в Херсонской области смогли сбить украинский боевой вертолет Ми-8. Также было ликвидировано пять украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Херсонской области и ЛНР.

Специальная операция идет на территории Украины с февраля прошлого года. Президент России заявил, что Москва начала эти действия в ответ на просьбы Донецкой и Луганской народных республик о помощи.

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