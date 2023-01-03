Российские власти считают, что постепенный отказ японского правительства от мирной политики может создать угрозу для безопасности нашей страны.

Если Япония будет продолжать тактику военного усиления, России придется принимать соответствующие меры в ответ, чтобы предотвратить все угрозы. Об этом рассказал Андрей Руденко, занимающий должность заместителя главы Министерства иностранных дел РФ.

Руденко уточнил, что все заметили, как власти Японии быстро сменили курс от политики мирного развития свовей страны, который декларировался на протяжении многих лет, на тактику ускоренной милитаризации.

Москву особенно беспокоят японские военные учения, которые власти Японии проводят со своими партнерами рядом с российской границей, а также подписание новых доктрин, где на первое место ставятся формирование ударного потенциала и увеличение бюджета на оборону и военные расходы.