В городе Бровары Киевской области произошло падение вертолета рядом со зданием детского сада. Далее началось его возгорание и огонь перешел на детский сад. Об этом сообщает канал Телеграм «Суспильное», ссылаясь на киевскую полицию.

На данный момент на месте происшествия работают бригады врачей и спасателей, идет эвакуация людей.

Очевидцы сообщают, что ранее был отчетливо слышен звук вертолетного двигателя, затем он пропал после взрыва.

О том, что вертолет упал в городе Бровары на здание социальной инфраструктуры, написал и Кирилл Тимошенко, представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Сейчас есть информация о пяти пострадавших, другие данные о последствиях происшествия уточняются.