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В украинской столице снова ввели отключения электроэнергии. Причиной стал ракетный удар по объекту инфраструктуры в Киеве, который произошел ночью в понедельник. Об этом проинформировали в администрации Киева.

В официальном канале Телеграм ведомства написано, что руководство города вынуждено вернуть отключения электроэнергии. Это стало необходимо из-за высокого потребления электричества после праздника, а также в результате повреждения энергетического объекта после последней ракетной атаки.

Украинские СМИ написали о мощных взрывах, которые произошли минувшей ночью в Киеве. Была объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли в юго-западной части столицы на правой части Днепра, а также в левобережной части Киева.

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