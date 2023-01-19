Федерико Рампини, автор публикации в итальянской газете Corriere della Sera, заявил, что российская экономика не обрушилась, несмотря на предсказания западных стран. Однако возможный ущерб может быть в долгосрочной перспективе.

Обозреватель сообщил, что глава России Владимир Путин рассказал о снижении ВВП страны на 2,1 процент. Хотя западные лидеры делали прогноз о падении доходов России не менее, чем на 20 процентов.

Рампини считает, что на Западе не смогли правильно оценить экономические возможности страны или переоценили возможный эффект принятых санкций против России.

Со слов обозревателя, смягчению экономического кризиса в стране поспособствовало повышение цен на энергетические носители. В итоге Россия реализовала газа меньше, чем ранее, но по большей стоимости.