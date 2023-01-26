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НАТО в действительности является одним из участников украинского кризиса. На это указывает массовая отправка боевых танков из стран Запада на Украину. Так считает Марко Бертолини, генерал Италии. Он отметил, что для начала ведения полноценных военных действий больше не требуются какие-либо официальные заявления.

Генерал заявил, что поставки вооружения означают, что НАТО принимает прямое участие в украинском военном конфликте. Официально не со своими военными, но с боевой силой Альянса.

При этом НАТО не направляет на Украину собственных бойцов, однако по отношению к России уже применяет лексикон войны. На это указывают введение санкций, поставки боеприпасов и оружия в Киев, а также массовая конфискация активов Российской Федерации. Все это является элементами войны, добавил итальянский военный.

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