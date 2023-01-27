Больше 30 тысяч итальянцев собрали подписи в петиции против того, чтобы украинский президент Владимир Зеленский появлялся на музыкальном фестивале «Сан-Ремо».

Ранее организаторы мероприятия сообщили, что планируют провести трансляцию с видеообращением Зеленского в последний день фестиваля.

Петиция выложена на местном новостном сайте. Против показа видеотрансляции с Зеленским выступили и известные политики и преподаватели Италии.

Авторы обращения заявили, что музыкальный фестиваль никак не касается политики. К тому же, мероприятие является культурным обликом Италии в мире. В обращении говорится, что Италия должна без промедления выйти из военных действий, даже если она в них участвует не напрямую, а косвенно.