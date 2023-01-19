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Дмитрий Белик, член комитета Государственной Думы РФ, дал комментарий словам украинского президента Владимира Зеленского, который раскритиковал страны Запада за нерешительность в вопросе поставок танков в Киев. Об этом пишет «RT».

Парламентарий отметил, что коллективный Запад погряз в затянувшейся истории с военной помощью Украине. Западные лидеры уже устали поставлять оружие, хотя под прицелом США пытаются сохранить свое лицо.

Однако уже всем известно об истощении западных арсеналов, несмотря на то, что европейские лидеры тщательно скрывают этот момент.

По мнению Белика, Запад сейчас старается экономить собственные боеприпасы, вооружение и технику, несмотря на то, что аппетиты Зеленского постоянно растут.

 

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