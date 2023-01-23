Андрей Мельник, занимающий должность замминистра украинского МИД, обратился к немецким властям с новой просьбой. Германский политик Даниэль Рой в ответ на это заявил, что такая просьба точно порадовала был Бандеру. Об этом пишет РИА Новости.

Днем ранее Мельник в своих соцсетях выложил обращение к властям Германии, в котором предложил, чтобы те отправили в Киев 93 немецких истребителя Tornadо. Украинский дипломат указал, что они все равно подлежат списанию.

Также он считает, что необходимо создать глобальную коалицию, которая бы решала вопросы по истребителям.

Позже Мельник указал, что рад тому, что его идея об отправке германских истребителей на Украину вызвала масштабное обсуждение. И отметил, что было бы приятно, если бы Нидерланды и Штаты поучаствовали в поставках и отправили F-16.