В Ведомстве Федеративной Республики Германии по делам семьи и гражданского общества сообщили, что на фоне происходящего украинского конфликта, число отказников от военной службы в ВС Германии выросло практически в пять раз, если сравнивать с предыдущим годом.

Представитель федерального ведомства в медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) заявил, что за 2021 год ведомством по делам семьи и гражданского общества было получено 201 заявление об отказе от военной службы, а в 2022 году отказ написали 951 человек. Стоит отметить, что в 2011 году в ФРГ было отменено всеобщую воинскую обязанность. На данный момент численность немецкой армии составляет 183 тысячи человек. Отказниками в ФРГ считают тех, кто решил прервать свою службу в ВС Германии (Бунденсвере).

Согласно данным RND, большинство отказников объяснили свой уход из армии (разрыв контракта) тем, что не хотят принимать участие в вооруженном конфликте на Украине.