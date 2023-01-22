В немецких социальных сетях появилось новое слово «шольцинг» (scholzing- нем.), которое является производным от фамилии канцлера Германии – Шольц. Слово появилось на просторах Интернета после отказа Олафа Шольца в передаче немецких танков Leopard для Украины. Стоит отметить, что отказом канцлера ФРГ остались недовольны многие страны. А в Сети появилось много критики со стороны англоязычных пользователей.

По задумке авторов создания нового слова, «шольцинг» расшифровывается, как заявление о своих благих намерениях с дальнейшей отсрочкой исполнения обещанного.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц в ходе переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем отказал в поставке Киеву немецких танков Leopard 2. После этого Олаф Шольц был подвергнут критике со стороны Украины и других европейских стран. Ожидалось, что по итогам встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Шольц согласится предоставить на нужды вооруженных сил Украины немецкие танки Leopard. Однако на данный момент согласия немецкого канцлера еще не было.