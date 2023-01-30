Одна из норковых ферм в Испании оказалась поражена птичьим гриппом вида H5N1. Специалисты ВОЗ и местные эпидемиологи заявили, что это первый случай, когда вирусом заразились млекопитающие, сообщает РИА Новости.

Из-за вируса в северо-западной части Испании пришлось уничтожить более 50 тысяч норок. Предполагается, что животные подхватили инфекцию от местных чаек. Сотрудникам фермы сделали тесты, все они показали отрицательный результат.

По мнению ученых, в будущем H5N1 сможет поражать и людей, так как уже смог попасть в организм млекопитающего животного.

Специалисты ВОЗ говорят о вероятности следующей пандемии, которая может быть опаснее, чем коронавирус. Ученые Европы призывают закрыть все норковые фермы, чтобы предупредить распространение вируса H5N1.