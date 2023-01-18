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Российские археологи при проведении раскопок в Египте нашли новое захоронение. Там находился подросток и 142 собаки, которых захоронили несколько тысячелетий назад. Об этом пишут «Известия».

Специалисты нашли погребение неподалеку от коптского монастыря. Тело мальчика в возрасте около 8-9 лет было погребено над телами 142 собак. Причем большая часть собак были щенками.

Ранее ученые не находили подобных массовых захоронений собак и особенно рядом с людьми. Эксперты считают, что это какой-то религиозный ритуал, так как в жизни древних египтян собаки играли важную роль. Считалось, что животные были посредниками и сопровождали умерших в потусторонний мир.

Позже древние египтяне использовали собак вместо амулетов и даже закладывали их тела под фундамент при сооружении различных зданий.

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