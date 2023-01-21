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Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали новые просьбы Владимира Зеленского, главы Украины, прислать как можно больше танков в Киев.

Они указали на главный страх украинского лидера и считают, что он боится стать проигравшим в конфликте с Россией из-за того, что у него нет нужного вооружения и боевой техники.

Один из читателей издания написал, что Зеленский уже не сможет остановиться, пока НАТО не будет втянут в прямой вооруженный конфликт с Москвой.

Другие читатели указали, что всем надоело, что налоги простых людей тратятся на вооруженный конфликт, который их не касается.

Известно, что ранее украинский президент прямо требовал боевые танки у немецкого канцлера. Он перешел на разговорный сленг и прямо задал вопрос: «А ты может просто дать мне «Леопарды»?

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