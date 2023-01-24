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Чак Каллесто, кандидат в американский конгресс, считает, что власти Вашингтона должны отправить президенту Украины не боевые танки, а выставить счет на оплату. Об этом он написал в сообщении в своем аккаунте Твиттер.

Политик указал, что Линдси Грэм призывает правительство Штатов направить танки в Киев после того, как он посетил Украину. Но правильным будет выслать украинскому президенту не боевые танки, а счет.

Ранее Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности, рассказал, что Вашингтон пока не принял решения по поставкам в Киев американских боевых танков Abrams.

Майкл Маккол, занимающий пост председателя Комитета по иностранным делам Соединенных Штатов, в свою очередь сделал заявление, что Америка должна передать Украине только один танк Abrams. Это поможет подтолкнуть Германию к принятию решения по отправке для ВСУ немецких танков Леопард.

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