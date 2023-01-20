ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети появились фотографии зенитно-ракетного комплекса «Панцырь-С», который якобы располагается на крыше здания российского Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве. Данное событие вызвало огромное количество вопросов у горожан. Причем данную новость сразу же подхватило огромное количество интернет-ресурсов Украины и России.

Официального подтверждения об установке средств ПВО на крыше здания Министерства обороны пока не поступало. Хотя еще на прошлой неделе была опубликована новость о том, что вокруг Москвы создается еще одно кольцо системы противовоздушной обороны.

Скорее всего, данная мера предосторожности предназначена для предотвращения возможной попытки Украины совершить очередную атаку ударными БПЛА. При этом, практика установки средств ПВО на крышах высоток не является чем то из ряда вон выходящим.

Например, в Сеуле при помощи вертолетов на крышах небоскребов устанавливаются ЗРК М167 VADS из-за опасности атаки беспилотников со стороны КНДР. А на крышах зданий, расположенных вокруг Белого дома в Вашингтоне, также установлены системы ПВО AN/TWQ-1 Avenger.

Вам может понравиться

Житель Мариуполя: националисты «Азова» стреляли в мариупольцев, которые выезжали из города

Местный житель Мариуполя Сергей Вороно, который весь период боевых действий оставался в городе, в беседе с ТАСС рассказал, как националисты из батальона «Азов» (запрещен в РФ, признан террористической организацией) открыли

Кадыров подверг резкой критике предложение генерала Соболева брить бороды солдатам в зоне СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале подверг острой критике предложение генерал-лейтенанта и по совместительству депутата Государственной думы России Виктора Соболева о запрете отращивать бороды солдатам вооруженных сил РФ

В Кремле предупредили о последствиях передачи западного оружия Киеву для ударов по Крыму

Как сообщает URA.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередные поставки западного оружия на Украину не приведут ни к чему хорошему. Это означает, что эскалация будет продолжаться, а конфликт