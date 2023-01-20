В Сети появились фотографии зенитно-ракетного комплекса «Панцырь-С», который якобы располагается на крыше здания российского Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве. Данное событие вызвало огромное количество вопросов у горожан. Причем данную новость сразу же подхватило огромное количество интернет-ресурсов Украины и России.

Официального подтверждения об установке средств ПВО на крыше здания Министерства обороны пока не поступало. Хотя еще на прошлой неделе была опубликована новость о том, что вокруг Москвы создается еще одно кольцо системы противовоздушной обороны.

Скорее всего, данная мера предосторожности предназначена для предотвращения возможной попытки Украины совершить очередную атаку ударными БПЛА. При этом, практика установки средств ПВО на крышах высоток не является чем то из ряда вон выходящим.

Например, в Сеуле при помощи вертолетов на крышах небоскребов устанавливаются ЗРК М167 VADS из-за опасности атаки беспилотников со стороны КНДР. А на крышах зданий, расположенных вокруг Белого дома в Вашингтоне, также установлены системы ПВО AN/TWQ-1 Avenger.