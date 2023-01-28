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Как сообщает в своем материале украинское издание «Урядовый курьер», еще год назад за неделю до начала конфликта рынок недвижимости на Украине внушал надежду уверенного роста. Однако за последний год рынок жилья в стране просел по разным сегментам от 70 до 90 процентов.

Авторы материала со ссылкой на эксперта рынка Андрея Волошенюка отмечают, что конфликт на территории Украины изменил предпочтения и на рынке аренды. Теперь украинцы все чаще ищут дома с генераторами или с постоянным электрическим снабжением. Также в приоритете находятся малоэтажные дома.

Популярностью у обеспеченных арендаторов пользуются невысокие панельные дома и пятиэтажные «хрущевки», так как при отключениях света не возникает необходимости подниматься высоко без лифта. Еще одним преимуществом старых домов является наличие газа, в отличие от новостроек, где есть только электричество.

По словам руководителя компании «Киевгорстрой» Игоря Кушнира, рынок первичного жилья в Украине скорее мертв, чем жив. При этом, если в сентябре прошлого года рынок недвижимости немного ожил, то после массированных ракетных ударов с октября 2022 года люди просто перестали интересоваться приобретением нового жилья. По его словам сейчас в Украине спрос на новое жилье составляет всего примерно 20-30 процентов от прошлогодних показателей до начала конфликта.

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