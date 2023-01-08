Умел объединять: коллеги Романовского рассказали, каким был военкор при жизни

В Москве прошла церемония прощания с военным корреспондентом Кириллом Романовским.

Публицист Аббас Джума простился с коллегой, который ушел из жизни 4 января. На церемонии Джума сказал несколько теплых слов о Романовском. В частности, отметил его любовь к порядку и дружелюбный нрав. Журналистам довелось поработать вместе и жить в одной комнате много дней. Несмотря на обстоятельства, находиться в таких условиях с Романовским было комфортно, отмечает Джума.

«Кирилл умел дружить и объединять. У него очень хорошо получалось ладить с самыми разными людьми. И для всех он становился примером. Для меня – примером, как прожить достойную жизнь, увидеть так много горя, каждый день чувствовать, что смерть вот-вот настигнет, но все равно остаться человеком», — пишет Джума в своем Telegram-канале.

Коллеги Романовского характеризовали его как большого профессионала, который всегда хотел донести правду до людей. Ради этого он посетил Сирию, Донбасс, Ирак, Афганистан.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин, который приезжал, чтобы проститься с Романовским, назвал его другом и выдающимся военкором.

У гроба были собраны все награды журналиста, включая два «Ордена мужества», кресты и жетон ЧВК «Вагнер».