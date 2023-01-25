Ультрафиолетовый свет, что излучают лампы для маникюра, способен повреждать клетки кожи. Таким образом, риск возникновения онкологических заболеваний кожи повышается в разы. Соответствующие выводы сделали специалисты из Университета Питтсбурга и Калифорнийского университета.

Ученые смогли проверить влияние излучения ультрафиолетового света на мышиных и человеческих клетках, которые были выращены искусственным путем. Клетки облучались УФ-светом той же длины волн, что и в приборах для маникюра.

На протяжении трех дней научными работниками проводились 20-минутные облучения искусственных клеток. После первого сеанса, примерно 20% клеток погибло. А после второго облучения – умерло уже более 60% клеток. Клетки, которые остались, оказались с серьезными повреждениями структуры ДНК. Причем они очень схожи с теми изменениями, происходящими во время развития онкологических процессов в организме.

На основе полученных данных специалисты, конечно, еще не могут настаивать на том, чтобы лампы для маникюра были запрещены. Однако ученые считают, что для подтверждения их теории необходимо провести более обширное исследование.