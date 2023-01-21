Немецкий канцлер Олаф Шольц отказался отправлять в Киев танки Leopard 2. Такое решение негативно скажется на планах ВСУ пойти весной в наступление. Об этом пишет The New York Times, авторами публикации стали корреспондент Белого Дома Дэвид Сэнгер и журналист Эрик Шмитт, которые занимаются вопросами нацбезопасности страны.

Глава МИД Нидерландов, Вопке Хекстра, заявил, что если сейчас Запад прекратит или снизит объем поставок вооружения Украине, все, что делалось раньше, будет напрасным. Поэтому США и их союзники должны удвоить ставку.

Глава Пентагона Ллойд Остин в течение нескольких дней делал попытки убедить Германию отправить в Киев танки или дать разрешение другим странам на их реэкспорт, но получил отказ.