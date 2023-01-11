Военнослужащий Украины рассказал о реальной ситуации, которая сложилась в Соледаре. С его слов, обстановка в городе была критической. Он отметил, что число убитых бойцов ВСУ настолько велико, что в 46-й бригаде уже перестали их считать.

Боевик ВСУ в ходе беседы с агентством CNN рассказал, что личный состав подразделений был обновлен практически наполовину. Он добавил, что бойцы даже не успевали запоминать позывные своих сослуживцев.

По мнению военнослужащего, украинское командование откажется от ведения боевых действия на территории Соледара. Он предположил, что город полностью перейдет под контроль вооруженных сил России.

Украинский солдат задался вопросом, в чем был смысл этих боев. Он спрашивает, зачем умирали украинские бойцы, если город в любом случае будет оставлен.