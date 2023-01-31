Украинский военнопленный Роман Пахилов, который воевал в составе «Азова» (организация признана запрещенной в России), рассказал, как инструкторы во время обучения в Мариуполе лишали курсантов имен. Вместо имени обучающемуся давали порядковый номер и все время обучения он проходил под этими цифрами.

Пленный рассказал РИА Новости, что к каждому курсанту обращались как «Рекрут номер такой-то». То есть на время обучения военные лишались своих имен и фамилий.

Сначала курсантам было некомфортно от отсутствия имен, но инструкторы объясняли, что это временное ощущение. Позже курсанты получали право самостоятельно выбрать для себя позывной. Военнопленный отметил, что все эти меры предпринимались с целью «психологической подготовки» бойцов.