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Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «Милитарист», появилась очередная версия причины крушения вертолета в густонаселенном районе города Бровары, расположенном недалеко от Киева. «Милитарист» со ссылкой на свои источники сообщает, что вертолет мог быть сбит из ПЗРК Stinger или «Игла».

Сообщается, что в результате крушения вертолета погиб глава МВД Украины Монастырский. Советник погибшего министра Антон Геращенко заявил, что следствие рассматривает несколько версий причин крушения вертолета.

Геращенко заявил, что в скором времени представители следственных органов Украины установят, «была ли диверсия, техническая неисправность или нарушение правил безопасности полета причиной крушения вертолета Super Puma».

Сообщается, что в результате трагедии в Броварах уже погибло 18 человек. Работы по ликвидации последствий крушения вертолета в спальном районе города продолжаются службой чрезвычайных ситуаций.

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