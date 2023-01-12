Как сообщает издание «Газета.ru» со ссылкой на агентство Anadolu, посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что анонсированный украинской стороной «саммит мира» должен пройти в штаб-квартире ООН 24 февраля.

Украинский посол заявил, что так называемый «саммит мира», который предложила провести украинская сторона при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, был запланирован на 24 февраля. Также Боднар добавил, что саммит должен пройти в штаб-квартире организации, которая находится в Нью-Йорке.

Посол Украины напомнил, что Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите G20 предложил свой «план для достижения мира». Боднар напомнил, что данный план включал в себя решение таких вопросов, как обеспечение безопасности Украины и региона в целом, решение продовольственной и энергетической безопасности, а также решение по выводу российских войск с территории Украины. Также украинский посол добавил, что полностью удовлетворен официальной позицией Анкары по поводу украинского кризиса.