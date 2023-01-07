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Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко дал развернутое интервью для американского журнала Newsweek, в ходе которого рассказал, что официальные власти Украины намеренно скрывают точное количество погибших среди гражданских лиц и военнослужащих, так как реальные потери просто огромные.

Украинский дипломат заявил, что вооруженные силы Украины теряют своих солдат налево и направо. При этом точных данных о погибших среди мирного населения и военнослужащих украинской армии не предоставляется. Однако, по словам дипломата, реальные цифры потерь «просто непостижимы».

При этом Пристайко отметил, что у коллективного Запада появился уникальный случай в виде боевых действий на территории Украины. По мнению украинского дипломата, в современном мире не так много народов, которые готовы пожертвовать своими территориями, десятилетиями своего развития и огромным количеством человеческих жертв ради победы над своим заклятым врагом.

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