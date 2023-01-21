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Тема украинского кризиса не обошла стороной даже Всемирный экономический форум, который ежегодно проходит в швейцарском Давосе. В этом году богатейшие люди мира вместе с политиками различных стран, посетивших ВЭФ, обсуждали способы предоставления помощи Украине.

Коллективный Запад стремится предоставить киевскому режиму как можно больше оружия. Лидеры стран НАТО пытаются заставить Германию начать поставки своих основных боевых танков Leopard II в украинскую армию. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что это случится сразу же после передачи ВСУ американских танков Abrams.

Вопрос предоставления танков киевскому режиму прокомментировал бывший украинский политик Илья Кива. По его словам, даже если западные партнеры киевского режима решатся поставить вооруженным силам Украины современные танки, то не понятно, откуда можно будет набрать экипажи для управления ими. По его словам, украинская армия уже потеряла больше двухсот тысяч человек личного состава за время ведения боевых действий.

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