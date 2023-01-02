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Как сообщают местные власти, причиной мощного взрыва в окрестностях Воронежа послужила работа противовоздушной обороны по украинскому беспилотному летательному аппарату. Об этом сообщило издание “Русская весна”.

В своем официальном Telegram-канале власти Воронежа опубликовали информацию, что сегодняшней ночью в небе на подлете к городу Воронеж был выявлен беспилотный летательный аппарат, который был сбит средствами противовоздушной обороны вооруженных сил России. Сообщается, что малогабаритный беспилотник был запущен с территории Украины. Благодаря успешной работе ПВО удалось избежать жертв и разрушений на земле.

Ранее сообщалось, что местные жители Воронежа услышали мощный взрыв в небе, который произошел примерно около двух часов в ночь на 2 января 2023 года.

Напомним, что с 24 февраля на территории Украины вооруженные силы Российской Федерации проводят специальную военную операцию, одной из главных целей которой является защита мирного населения республик Донбасса.

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