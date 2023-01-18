Украинские военные ведут работы по укреплению фортификационных сооружений на белорусской границе, которые были возведены еще весной прошлого года. Об этом рассказал тв-каналу NBC лейтенант ВСУ.

Бойцы ВС Украины выкапывают полутораметровые траншеи в лесополосе в 5 минутах езды до границы с Белоруссией. Стенки окопов укрепляются при помощи досок. Импровизированную крышу укрытий создают при помощи бревен, укрытых сверху землей и ветками.

Лейтенант ВСУ отметил, что такие укрепления возводятся во всех зонах ответственности украинской армии. Они помогут при необходимости держать оборону и вести контрнаступление. ВСУ предполагают, что наступление белорусских войск может начаться с любой стороны, потому Украина должна быть готова к любому сценарию.