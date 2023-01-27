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Несмотря на то, что коллективный Запад оказывает военную помощь Украине, состояние некоторых подразделений ВСУ можно назвать плачевным.

Так, бойцы из 116-й бригады ТрО записали видеоролик с обращением Зеленскому, где просят его о помощи. Украинские солдаты призывают главу государства разобраться с тем, почему их рота находится в самых горячих точках, если не проходила подготовку, не имеет оружия, отсутствуют у них и средства защиты.

Видеозапись выложена в Телеграм. На кадрах можно увидеть военных Украины в «потрепанной» форме. Командир роты также жалуется главнокомандующему на нарушения со стороны старшего командования, вследствие чего подразделение потеряло много солдат и стало небоеспособным.

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