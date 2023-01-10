Вскоре после начала боевых действий на территории Украины стартовала масштабная волна всеобщей мобилизации. С тех пор она не прекращается, однако в последнее время на улицах украинских городов вручение повесток сильно активизировалось. Поэтому многие граждане Украины не брезгуют нелегальными схемами, чтобы покинуть пределы своей страны.

Очередная незаконная схема, которая позволяла мужчинам призывного возраста покидать территорию Украины, была раскрыта украинскими правоохранительными органами. Об этом на своем брифинге заявил начальник отдела полиции ГУНП в Житомирской области Максим Заярный.

Организаторы схемы находили матерей одиночек, которые находились за пределами Украины и остро нуждались в денежных средствах. За вознаграждение в размере 500 долларов они должны были дать свое согласие на оформление фиктивного брака с мужчиной из Украины. При этом уклонист от службы в рядах ВСУ должен был заплатить организаторам схемы 3000 долларов.

Заярный рассказал, что один из фигурантов дела оформил фиктивный брак с женщиной, которая имела двоих детей. При этом житель Киевской области имел собственного ребенка в Украине. Он был задержан при попытке выехать заграницу.