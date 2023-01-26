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Украинские власти проводят мобилизацию на территории своей страны по монгольскому сценарию, однако он серьезно отличается от предыдущего, пишет ресурс «Свободная Пресса».

В соответствии с монгольским сценарием приоритет при мобилизации отдается молодым людям, так как их проще всего «перепрошить». Местные жители выступают против такой тактики, поэтому силовики забирают призывников силой.

В прежние времена монголы окружали свои города для того, чтобы мобилизованные не могли покинуть населенный пункт. То же самое сейчас происходит и на Украине. Силовики каждую неделю выбирают новый населенный пункт и объявляют контртеррористическую операцию.

Они сообщают, что в город вошли диверсанты, окружают его и на дорогах выставляют блокпосты. В это время хватают местных жителей и мобилизуют.

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