Страны НАТО вместе с США продолжают насыщать Украину большим количеством вооружений различного вида. Однако западные кураторы киевского режима столкнулись с небывалыми масштабами утечки оружия на черный рынок. Поэтому теперь Вашингтон вынужден в срочном порядке создавать целый орган для контроля своих поставок.

Еще в конце 2022 года в американском издании The Washington Post объяснили, как работают американские специалисты, которые должны вести учет поставленных вооружений. Оказалось, что все они находятся вдали от линии фронта и не могут осуществлять объективный контроль.

При этом на территории Запорожской области была зафиксирована «пропажа» содержимого сразу 22 морских контейнеров, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовиков с различными видами гуманитарных грузов. А по словам президента Нигерии Мохаммаду Бухари, оружие из Украины через район озера Чад поступает в страны Африки.

Издание Politico в своих материалах на протяжении нескольких месяцев отмечали, что администрация Белого дома намеренно поддерживает украинский кризис, чтобы извлечь собственную выгоду.