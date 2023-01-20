Владимир Сальдо, временно возглавляющий Херсонскую область, заявил, что украинские вооруженные силы делают регулярные попытки высадить свой десант на территории Николаевской области на Кинбурнской косе, но при этом получают серьезный отпор.

Врио главы Херсона отметил, что противник уже пробовал несколько раз провести высадку десантников. Их перебрасывали со стороны Очакова с помощью катеров. Однако российские военные отбили все попытки. Украинский десант либо был уничтожен, либо уходил с серьезными потерями.

Сальдо сообщал ранее, что Кинбурнская коса, которая находится на левой части Днепра, полностью контролируется вооруженными силами России. По информации, освобождение от украинских боевиков этого района позволило открыть путь по воде на Очаков.