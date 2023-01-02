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Дэниел Дэвис, американский подполковник в отставке, рассказал, что Украина находится в сильной зависимости от стран Запада, а оказываемая военная помощь не соответствует ее требованиям.

В публикации для издания 19fortyfive военный отметил, что в то время, как Киев полностью зависит от Штатов и Европы, Россия наращивает военный потенциал и увеличивает производство оружия, сообщает Ura.ru.

Украина полностью полагается на поставки западного оборудования, боеприпасов и даже техобслуживания.

Дэвис считает, что Запад не имеет возможности оказывать такую помощь Киеву на протяжении длительного времени.

Также подполковник уверен, что поставки вооружения с Запада так и будут иметь стихийный характер и не соответствовать требованиям, которые заявляет Украина.

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