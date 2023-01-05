Российские специалисты совместно с зарубежными коллегами смогли создать инновационную органическую пленку, которая будет применяться для дисплеев следующего поколения.

Такие дисплеи сменят популярные сегодня и широко применяемые OLED-экраны. Они станут более эффективными и гибкими. Ученые смогли получить такой результат благодаря тому, что увеличили энергоэффективность материала.

Для создания новых дисплеев будет применяться только один слой материала, он будет сочетать параметры транзистора и диода. Свет будет испускаться путем прохождения через него электрического тока.

Также по заявлению изобретателей новые экраны будут иметь меньший вес, если сравнивать с OLED-матрицами. Еще один параметр – лучшая энергоэффективность.