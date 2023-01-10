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Специалисты из Университета штата Пенсильвания рассказали, что у мужчин и женщин различия во время возникновения сексуального желания связаны с взаимодействием таких гормонов как кортизол и тестостерон. Их исследование было опубликовано в научном издании Adaptive Human Behavior and Physiology.

Тестостерон это очень важный половой гормон, связанный с различными сложными моделями поведения человека, в том числе и сексуальным желанием. По мнению ученых, регулировкой сексуального поведения занимается гомон под названием кортизол, который вступает во взаимодействие с тестостероном.

Сообщается, что в исследовании принимал участие 831 участник, среди которых 646 человек было женщин. Для определения уровней гормонов тестостерона и кортизола были взяты образцы слюны у испытуемых. Также участники заполнили анкеты с указанием демографических данных. Специалистами были проведены тесты, помогающие оценить уровень сексуального желания. По результатам исследования было обнаружено, что на уровень сексуального желания влияет взаимодействие кортизола и тестостерона.

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