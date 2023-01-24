Египетскими специалистами было проведено исследование мумии мальчика-подростка, который умер порядка 2.3 тысяч лет назад. Тело мумии, как и полагалось, завернуто в саван, поэтому, чтобы не нанести вреда мумии, специалисты просканировали его при помощи компьютерной томографии. Соответствующую информацию передает швейцарское издание Frontiers in Medicine.

Согласно заключению экспертов, покойный подросток являлся членом знатной семьи. Об этом свидетельствуют амулеты, обнаруженные на теле умершего путем КТ-сканирования. Также при нем было такое растение, как папоротник. По словам ученых, папоротник играл особо важную роль в ритуалах погребения в Древнем Египте.

Амулеты, найденные при мумии, были выполнены из золота, драгоценных камней, фаянса и обожженной глины. Среди них специалисты обнаружили такие египетские символы, как Узел Исиды, Глаз Гора, скарабей.

Мумия была найдена еще в 1916 году в некрополе на юге Египта. Она получила имя «Золотой мальчик» из-за золотой маски, покрывающей его лицо.