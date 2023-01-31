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В 19 веке врач из Голландии, Христиан Эйкман, применял коричневый рис для лечения болезни бери-бери у индонезийцев, которые ранее ели только белый шлифованный рис. В начале 20 века польский ученый выявил, что в составе коричневого риса содержится много витамина В1.

Теперь же исследователи из Китая и Японии решили глубже изучить коричневую оболочку риса и антиоксиданты в ее составе, сообщает издание «АиФ».

Ученые провели исследование, по результатам которого выявили, что в коричневом рисе также содержится много компонентов витамина Е. Это циклоартенилферулят, токоферолы и токотриенолы.

Первый компонент способен защищать клетки от стресса в результате окисления и стимулирует их на синтез антиоксидантов.

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