Ранее исследователи были уверены, что волны в океане не могут подниматься выше 9 метров в высоту, однако реальность показала, что природа способна удивлять человека. Так, в ноябре 2020 года у побережья канадского острова Ванкувер была зафиксирована волна убийца, высота которой была в три раза больше, чем все соседние волны – 18 метров.

После данного случая, который был официально зафиксирован, ученые начали менять свой подход в отношении волн-убийц. И хотя ранее такие волны-убийцы уже фиксировались, но никто из экспертов никогда не верил в достоверность данной информации. Так еще ученый-энциклопедист Жюль Дюмон-Дюрвиль (1790-1842) сообщал, что ему довелось видеть собственными глазами волны высотой в 33 метра, которые бушевали в Индийском океане. Однако его современники ему не верили.

Уже 1 января 1995 года газовая платформа «Драупнир», которая находилась на расстоянии в 160 километров от побережья Норвегии, была накрыта 26-метровой волной. И хотя платформа получила незначительные повреждения в результате шторма, но было официально подтверждено существование волн-убийц. В тот момент во всей области шторма средняя высота волны достигала 12 метров.

Причем волны-убийцы отличаются от цунами тем, что обычно волна цунами возникает из-за внезапного сдвига суши, в результате землетрясения или движения литосферных плит. При этом своей максимальной высоты волна цунами достигает только по мере приближения к суше. Волна-убийца возникает неожиданно в открытом море, при этом превышает высоту соседних волн в несколько раз.