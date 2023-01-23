Британские специалисты Амир Хан и Аниша Патель назвали пять действенных советов, которые помогут улучшить память и сообразительность. У многих людей без особых на то причин появляются проблемы с мыслительной деятельностью и памятью. Этот эффект ученые прозвали мозговым туманом. Чем старше человек становится, тем сильнее это проявляется.

В молодом возрасте данный недуг может стать результатом ряда заболеваний, к которым можно отнести вирусные заболевания, онкологические, стресс, проблемы с психикой, недостаток питательных веществ. Но, как утверждают ученые, есть способы избавления от данной проблемы.

По словам британских специалистов, первое, что необходимо сделать – это поддерживать физическую активность. Таким образом, приток крови к головному мозгу улучшается. Следующий совет – это избавление от таких вредных привычек, как алкоголь и табакокурение. Еще один немаловажный совет – это четкий распорядок дня с полноценным сном. Четвертая рекомендация – составление списка дел на день, которые обязательно необходимо выполнять. И пятый совет – ежедневные прогулки на свежем воздухе.