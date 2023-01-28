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Ученые Димитрис Дрикакис и Иоаннис Коккинакис разработали модель ядерного взрыва на Земле и смогли выяснить, возможно ли людям выжить. О результатах проведенного исследования рассказали в научном журнале Physics of Fluids.

Согласно полученным данным, стопроцентно погибнут те, кто находится рядом с эпицентром взрыва на расстоянии до десяти километров. Те, кто находится дальше, могут выжить.

Так, чтобы выжить при совершении ядерного взрыва, нужно спрятаться в подземных убежищах или зданиях с толстыми стенами из бетона. Важно не выходить из убежища как можно дольше, поскольку следующие волны ядерного взрыва являются еще более опасными.

При этом специалисты рекомендуют не находиться в открытых коридорах, а также у окон и дверей.

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