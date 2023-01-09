Британский научный журнал Nature Communications опубликовал статью, в которой говорится о том, что есть определенные факторы, влияющие на ощущение человеком бодрости по утрам после пробуждения. К таким выводам пришли ученые из Калифорнийского университета.

Свое исследование ученые решили провести на близнецах, которые были оснащены специальными треккерами, отслеживающими физическую активность человека, его режим питания и сна. Сообщается, что в исследовании приняло участие всего 833 пары близнецов.

По итогу проведенного исследования специалисты пришли к выводам, что для того, чтобы просыпаться бодрым, человеку необходимо соблюдать ряд правил. Во-первых, в течение дня нужно вести достаточно активный образ жизни, то есть выполнять хотя бы минимальный набор физических упражнений. Во-вторых, необходимо обязательно завтракать продуктами, которые содержат большое количество сложных углеводов. Также в своем рационе нужно сократить потребление сахара. А в-третьих, сон должен быть продолжительным – желательно, спать нужно ложиться не позднее 10 вечера.