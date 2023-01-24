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Группа ученых опубликовала результаты своего исследования на страничках журнала Journal of  Sleep Research, где была доказана взаимосвязь между качеством сна и верой в необъяснимые явления.

Ученые отмечают, что снижение качества сна подразумевает под собой более короткое течение латентности сна, сокращение периода пребывания во сне и усиление симптомов бессонницы.

Всего в исследовании принимало участие до 8853 человек в возрасте от 18 лет и более. При этом участникам исследования необходимо было ответить на ряд вопросов о своем отношении к сверхъестественным и паранормальным явлениям, качестве и продолжительности сна.

В результате анализа данных, ученые смогли установить, что люди отметившие плохое качество сна также утвердительно ответили на такие вопросы как, верите ли вы в жизнь после смерти, существования призраков и души у человека.

Исследователи отметили, что причина данной взаимосвязи может заключатся в том факте, что некоторые расстройства сна могут быть вызваны зрительными и слуховыми галлюцинациями, которые человек воспринимает в качестве доказательства существования паранормального.

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